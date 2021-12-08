Следственный отдел ОМВД России по Петушинскому району завершил расследование уголовного дела в...

Следственный отдел ОМВД России по Петушинскому району завершил расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств.В результате проведения оперативных мероприятий полицейские обнаружили дома у обвиняемого измельченную массу растительного происхождения, имеющую характерный цвет и консистенцию, а также инвентарь для приготовления наркотического средства. Результаты проведенного химического исследования показали, что содержимым являлась маковая солома, общей массой почти 36 граммов.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, мужчина собирал дикорастущие растения мака, перерабатывал их и планировал в дальнейшем использовать для личного потребления.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: https://pixabay.com/