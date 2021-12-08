Мужчина собирал дикорастущие растения мака, перерабатывал их и планировал в дальнейшем использовать для личного потребления.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств).В результате проведения оперативных мероприятий полицейские обнаружили дома у фигуранта измельченную массу растительного происхождения, имеющую характерный цвет и консистенцию, а также инвентарь для приготовления наркотического средства. Результаты проведенного химического исследования показали, что содержимым являлась маковая солома, общей массой почти 36 граммов.Установлено, что мужчина собирал дикорастущие растения мака, перерабатывал их и планировал в дальнейшем использовать для личного потребления.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.