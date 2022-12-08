Во Владимирской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении
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Во Владимирской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении
В конце ноября в отделение полиции Петушинского района поступило сообщение о разбойном нападении.
Ночью в вагончик-бытовку, где отдыхал потерпевший, работавший на стройке в городе Покрове, ворвался неизвестный. Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленник похитил деньги и мобильный телефон потерпевшего, после чего скрылся.
Ущерб превысил 74 000 рублей.
Уже на следующий день оперативники установили личность и местонахождение подозреваемого. 26-летний мужчина был задержан.
Возбуждено уголовное дело по обвинению в разбое. Подозреваемый заключен под стражу, рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
Фото: Pexels.com