Во Владимирской области сторонника террористической организации дал ФСБ признательные...

Во Владимирской области сторонника террористической организации дал ФСБ признательные показания.УФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность осужденного ФКУ ИК-4 УФСИН России по Владимирской области, гражданина РФ, сторонника МТО «Исламское государство» (деятельность на территории России запрещена), связанная с публичной пропагандой осуществления террористической деятельности на территории Сирии.По версии следствия, на фоне личных идеологических убеждений, обвиняемый на регулярной основе публично допускал высказывания, направленные на формирование у других осужденных мнения о необходимости и правильности ведения боевых действий членами МТО «ИГИЛ» на территории Сирии. Обвиняемый задержан и дает признательные показания.В ноябре 2022 г. в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Обвиняемому избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе УФСБ по Владимирской области.Фото: Pexels.com