Губернатор также вручил благодарственные письма и почетные грамоты.

Александр Авдеев вручил награды деятелям культуры Владимирской области. Памятные медали «Великий русский писатель Ф.М. Достоевский 1821-2021» Минкульта получили директор Владимирской областной специальной библиотеки для слепых Наталья Пряхина, главный режиссёр областного театра кукол Марина Протасова, директор областной библиотеки для детей и молодёжи Татьяна Сдобникова, актёр областного драматического театра Анатолий Шалухин. Они удостоены наград за вклад в сохранение наследия классика русской литературы. Благодарность ведомства объявлена преподавателю Владимирского областного музыкального колледжа Ольге Козыревой и директору ДШИ имени М.А. Балакирева Елене Сосковой.Медаль «За заслуги перед Владимирской областью» получила артистка драматеатра Татьяна Евдокимова. Почётной грамотой Белого дома отмечена артист Камерного струнного оркестра областной филармонии Виктория Сонина. Благодарственное письмо глава региона вручил коллективу Владимирской областной филармонии.