Китайские авто в РФ становятся более популярными по сравнению с европейскими машинами. И главная причина такой популярности связана с тем, что европейские бренды ушли с рынка России. Если раньше китайские авто были экзотикой, то сейчас их доля приближается к 15%. Нет никаких сомнений, что это цифра будет расти и дальше. В связи с такой ситуацией автосалоны РФ стали переходить на ремонт китайских автомобилей.

Китайские авто в РФ становятся более популярными по сравнению с европейскими машинами. И главная причина такой популярности связана с тем, что европейские бренды ушли с рынка России. Если раньше китайские авто были экзотикой, то сейчас их доля приближается к 15%. Нет никаких сомнений, что это цифра будет расти и дальше. В связи с такой ситуацией автосалоны РФ стали переходить на ремонт китайских автомобилей.Специалисты рассказали "Дни.ру", где обслуживать китайские авто и могут ли возникнуть трудности с покупкой запчастей.Где ремонтировать машины из Китая?В России на 2022 год сформировано более 700 площадок по ремонту китайских машин. Принцип их работы ни чем не отличается от тех же европейских брендов. У таких центров предусмотрены единые склады с запчастями, есть мастера и специалисты. Официальные продавцы китайских машин регулярно поставляют комплектующие дилерам, поэтому дефицита запчастей нет.Гарантия на ремонт авто из КитаяНа китайские машины дают внушительный срок гарантии, который иногда достигает пяти лет. У каждого транспортного средства свои ограничения. Например, на Chery гарантийный период обслуживания до 150 тыс. пробега или до пяти лет. Но гарантия распространяется только на ГБЦ, блоки цилиндров, распредвал и коленвал, поршни. Гарантийное обслуживание форсунок впрыска до 60 тыс. км и до трех лет. На детали подвески — 40 тыс. км пробега или 2 года. Аналогичная гарантия и на модели Geely. Для авто Haval гарантийный период обслуживания на важные узлы составляет до трех лет или до 100 тыс. км пробега.Посещать плановые ТО стоит по километражу. Например, для Geely Tugella и Haval F7x каждые 10 тыс. пробега нужно заезжать в центр на проверку. Если с моделями марки Geely все понятно, у Haval иногда бывают и другие интервалы посещения ТО. В зависимости от авто, посещать станцию обслуживания нужно через каждые 10, 12 или 15 тыс. км.Сложности с подбором китайских комплектующихСпрос на китайские автомобили в России начал расти с марта 2022 года. Этот период как раз пришелся на уход европейских марок из РФ. Из-за возросшего спроса на машины из Китая не все дилеры успевали заказывать нужное количество запчастей. Даже к концу 2022 года большого центрального склада для запчастей в РФ нет. Но пока дилеры справляются с возросшим наплывом и отмечают, что никакого дефицита не наблюдается.На практике ситуация выглядит иначе. Некоторые владельцы китайских машин утверждают, что приходится ждать заказанные запчасти в течение двух или даже трех недель. Сложнее всего купить элементы интерьера и внешней отделки, запчасти для ремонта электрики.Помимо этого есть и еще одна сложность — не все комплектующие из Китая приходят надлежащего качества. Некоторые автовладельцы заказывают заменители запчастей, а потом жалуются на то, что сразу после ремонта возникают проблемы. Чтобы у вас не возникало таких дефектов, советуем заказывать только оригинальные комплектующие с завода.Где ремонтировать авто после гарантии?Проблем с ремонтом китайских автомобилей нет. Компания "Автосервисы Москвы" предлагает изучить целый список СТО, которые помогут в ремонте китайских машин. Сервисные центры оснащены специализированным оборудованием, а мастера уже знают, что и как ремонтировать именно у таких ТС.После гарантийного обслуживания многие владельцы также обслуживают свои машины у дилеров, но уже за дополнительную плату. Но в этом случае приходится переплачивать за сервис, установку оригинальных запчастей.Подводим итогиНа рынке автомобилей в России китайские машины уже заняли свою нишу. Количество таких авто продолжает расти, поэтому возникает необходимость в открытии новых центров обслуживания. Увеличивается и потребность в комплектующих. Дилеры утверждают, что острого дефицита с запчастями нет, но иногда клиентам приходится ждать несколько недель определенные комплектующие.Чаще всего возникает сложность при покупке внешних деталей экстерьера, а также элементов отделки и электроники. Лучше всего заказывать оригинальные запчасти, а не заменители, так как из-за этого может пострадать качество.