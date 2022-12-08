С давних времен гении мировой истории отмечали, что жизнь – это постоянный круговорот событий. Подобно тому, как вращается Земля, все происходящее в мире повторяется вновь. Этот процесс решает и судьбу цивилизаций, и крошечных объектов. Не обошел он и песню Городок из одноименной программы 90-х.

давних времен гении мировой истории отмечали, что жизнь – это постоянный круговоротсобытий. Подобно тому, как вращается Земля, все происходящее в мире повторяетсявновь. Этот процесс решает и судьбу цивилизаций, и крошечных объектов. Необошел он и песню "Городок" из одноименной программы 90-х.Юмористическая передача, где Илья Олейников и Юрий Стояновтонко высмеяли суровую действительность, вышла на экраны в 1993 году. Однако пронзительно-мелодичныестроки "Ах, как хочется вернуться! Ах, как хочется ворваться в городок…"зазвучали в проекте гораздо позже.Так уж совпали звезды, что коллега артистов услышал песнюАнжелики Варум по радио и предложил добавить ее к титрам одного из выпусков. Витоге композиция стала ведущим мотивом программы и обеспечила ей любовьзрителейСпустя десятки лет, уже после смерти Ильи Олейникова, ЮрийСтоянов признал — шлягер "Городок" дал полноценный старт комедийномупроекту. Как крик души он вырвался с экранов ТВ и напомнил об украденном счастье— советском прошлом, где без спроса ходят в гости, где нет зависти и злости."До этого я все время чувствовал, что нет отсыла кдетству, отсыла к чему-то щемящему такому с пониманием — в какой стране, с какимиболями, бедами. Такая жизнь тяжелая была в эти 90-е годы!" — объяснял винтервью актер.Текст песни у поэта Крастошевского сложился в США послераспада СССР, когда автор до боли тосковал по дому в Подмосковье. АнжеликеВарум вручили уже готовый продукт с заданной смысловой нагрузкой, хотя "Городок"концертной публике она представляла иначе."У каждого человека на земле есть такое место, куда быему очень хотелось вернуться. И я знаю, что можно взять билет на самолет, на пароход,и приехать туда, где мы родились, но это будет уже не тот город. Я родилась назападе Украины, во Львове. Я очень люблю свой город. Но он перестал уже бытьтем, который был у меня в детстве. У меня больше нет моего города Львова. И емупосвящается эта песня…" — заявляла певица со сцены в Харькове в далеком1996-м.Таким образом Анжелика Варум будто похоронила родной край и поставилана нем крест. Параллельно ко дну пошла и культовая телепрограмма"Городок". Судьба проекта тесно переплелась с драмой вокалистки, а песнязапустила цикл фатальных потрясений.За три года до кончины Илья Олейников жаловался, что вработе над передачей прошла прелесть новизны. "Это то же самое, когдаспишь с одной женщиной в течение 16 лет", — уверял комик. Отмечал он и общуюдеградацию телевизионных шоу с "дебильными" шутками и пошлостью.Артист скучал по временам СССР и называл приличным каналом только "Культуру"."Если бы у вас былавозможность родиться заново, где бы вы хотели появиться на свет?" —спрашивали у актера незадолго до смерти. Исчерпывающий ответ он дал короткойфразой. "Я бы выбралРоссию, но цивилизованную", — пояснил герой "Городка".Юрий Стоянов поддерживалколлегу во многом. "Я считаю, что какое телевидение, – такая истрана", — твердил юморист. В начале века длину титров в передаче требовалисократить до 15 секунд. Зрители, по словам актера, стали слышать в"Городке" одну строку вместо куплета и лишились самого главного.Вот и Анжелика Варум к 2011году перед смертельным финалом передачи четко расставила приоритеты: нашлаутешение в США. А ведь именно Америка и породила корни легендарной песни о тоске по отечеству."Видимо, я родилась вправильное время, но в неправильном месте, потому что Москва для меня слишкомсырой город. Здесь мне не хватает солнечных дней. Я много времени провожу вМайами, где климат соответствует моим желаниям… У нас дом стоит на берегуокеана, и для меня нет прекрасней утра, чем проснуться, выглянуть в окно иувидеть в пятистах метрах от дома океан", — цитировал знаменитость журнал"Женские секреты".Осенью 2012 года Илья Олейниковумер с диагнозом "рак легких". Народный артист России ушел в лучшиймир, смирившись с беспределом перед глазами. Юрий Стоянов закрыл "народнуюпрограмму и веселую энциклопедию русской жизни". Так исчез "Городок".В 2015 году в беседе сжурналистами актер выдал пророческую речь. По крайней мере, сегодня она кажетсязнаковой."Москва укаждого своя. И она может любить и ненавидеть каждого по-своему, спасти и отомстить– каждому по-своему", — размышлял Юрий Стоянов.В начале 2022 года пришло время пожинать плоды. АнжеликаВарум возбужденно вспомнила свой родной "городок". Да, тот самый,который успела похоронить 26 лет назад на собственном концерте."По общечеловеческим меркам мы уже в аду! Кто виноват, рассудятпотомки, если, конечно, выживут…" — выдала изнеженная любительница океана.