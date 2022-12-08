Борьба с гололедом продолжается. Прокуратура отправилась в рейд по уборке городских улиц. Жильцы домов 12 и 14 по улице 3-я Кольцевая обратились в надзорное ведомство с жалобой, что дворовые

Борьба с гололедом продолжается. Прокуратура отправилась в рейд по уборке городских улиц. Жильцы домов 12 и 14 по улице 3-я Кольцевая обратились в надзорное ведомство с жалобой, что дворовые территории не чистят от наледи. Подъезды к дому покрыты коркой льда и блестят, как зеркала, жалуется семья Андреевых. У пары полугодовалый малыш. Родители переживают, что могут