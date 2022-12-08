Деятелям культуры Владимирской области вручены награды и благодарности. Во Владимире сегодня...

Деятелям культуры Владимирской области вручены награды и благодарности.Во Владимире сегодня прошло заседание Совета по культуре и искусству при главе региона. Его открыл губернатор Александр Авдеев.Во Владимирской области в сфере культуры заняты более семи тысяч человек. Отрасль работает успешно, несмотря на вызовы и сложности. По словам Ольги Дёминой, директора департамента культуры, только в 21-ом году события в рамках нацпроекта "Культура" посетили 16 с половиной миллионов раз, вместо плановых 4 миллионов. Область- в числе лидеров по созданию модульных библиотек, в пятерке лучших регионов страны по работе с "Пушкинской картой".Как отметил губернатор Александр Авдеев, сотрудники культуры успешно приобщают молодежь историческому наследию и богатым культурным традициям.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Несмотря на все сложности и предыдущие 2 года ковидные, и сейчас, которое непростое политическое время, жизнь в области не замерла и в культуре много происходит очень стремительно, быстро развивается,появляется новый формат: "Школа креативных индустрий", появляются возможности для кинокомпаний снимать фильмы здесь на территории области. Мы приступили к реконструкции театра, мы вводим в эксплуатацию новые объекты культуры на селе.Александр Авдеев вручил награды именитым деятелям культуры Владимирской областиНаграждение состоялось 7 декабря в рамках заседания Совета по культуре и искусству при губернаторе. Среди награжденных — один из самых известных работников отрасли в регионе.Министерскую награду — памятные медали «Великий русский писатель Ф. М. Достоевский 1821-2021» — глава региона вручил четырем деятелям искусств. Это — директор областной специальной библиотеки для слепых Наталия Пряхина, главный режиссёр областного театра кукол Марина Протасова, директор областной библиотеки для детей и молодёжи Татьяна Сдобникова, актёр драмтеатра Анатолий Шалухин.Благодарность Министра культуры РФ за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу получили преподаватель Владимирского областного музыкального колледжа Ольга Козырева и директор ДШИ имени М. А. Балакирева в Гусь-Хрустальном Елена Соскова.«Знаком великого князя Андрея Боголюбского» отмечены руководитель муромской Детской художественной школы имени И. С. Куликова Василий Аношин, преподаватели областного музколледжа — Валентина Мозговая и Инна Соколова, а также главный научный сотрудник Муромского историко-художественного музея Ольга Сухова.Медаль «За заслуги перед Владимирской областью» Александр Авдеев вручил актрисе областного драмтеатра Татьяне Евдокимовой (Шевченко), высоко оценив ее вклад в развитие культуры и искусства региона.За высокий профессионализм, многолетнюю плодотворную деятельность Почётной грамотой администрации Владимирской области отмечена артист Камерного струнного оркестра областной филармонии Виктория Сонина.Благодарственным письмом администрации Владимирской области награждён коллектив Владимирской областной филармонии.