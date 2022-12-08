Деятелям культуры Владимирской области вручены награды и благодарности.
Во Владимире сегодня...
Деятелям культуры Владимирской области вручены награды и благодарности.
Во Владимире сегодня прошло заседание Совета по культуре и искусству при главе региона. Его открыл губернатор Александр Авдеев.
Во Владимирской области в сфере культуры заняты более семи тысяч человек. Отрасль работает успешно, несмотря на вызовы и сложности. По словам Ольги Дёминой, директора департамента культуры, только в 21-ом году события в рамках нацпроекта "Культура" посетили 16 с половиной миллионов раз, вместо плановых 4 миллионов. Область- в числе лидеров по созданию модульных библиотек, в пятерке лучших регионов страны по работе с "Пушкинской картой".
Как отметил губернатор Александр Авдеев, сотрудники культуры успешно приобщают молодежь историческому наследию и богатым культурным традициям.
Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:
- Несмотря на все сложности и предыдущие 2 года ковидные, и сейчас, которое непростое политическое время, жизнь в области не замерла и в культуре много происходит очень стремительно, быстро развивается,появляется новый формат: "Школа креативных индустрий", появляются возможности для кинокомпаний снимать фильмы здесь на территории области. Мы приступили к реконструкции театра, мы вводим в эксплуатацию новые объекты культуры на селе.
Александр Авдеев вручил награды именитым деятелям культуры Владимирской области
Награждение состоялось 7 декабря в рамках заседания Совета по культуре и искусству при губернаторе. Среди награжденных — один из самых известных работников отрасли в регионе.
Министерскую награду — памятные медали «Великий русский писатель Ф. М. Достоевский 1821-2021» — глава региона вручил четырем деятелям искусств. Это — директор областной специальной библиотеки для слепых Наталия Пряхина, главный режиссёр областного театра кукол Марина Протасова, директор областной библиотеки для детей и молодёжи Татьяна Сдобникова, актёр драмтеатра Анатолий Шалухин.
Благодарность Министра культуры РФ за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу получили преподаватель Владимирского областного музыкального колледжа Ольга Козырева и директор ДШИ имени М. А. Балакирева в Гусь-Хрустальном Елена Соскова.
«Знаком великого князя Андрея Боголюбского» отмечены руководитель муромской Детской художественной школы имени И. С. Куликова Василий Аношин, преподаватели областного музколледжа — Валентина Мозговая и Инна Соколова, а также главный научный сотрудник Муромского историко-художественного музея Ольга Сухова.
Медаль «За заслуги перед Владимирской областью» Александр Авдеев вручил актрисе областного драмтеатра Татьяне Евдокимовой (Шевченко), высоко оценив ее вклад в развитие культуры и искусства региона.
За высокий профессионализм, многолетнюю плодотворную деятельность Почётной грамотой администрации Владимирской области отмечена артист Камерного струнного оркестра областной филармонии Виктория Сонина.
Благодарственным письмом администрации Владимирской области награждён коллектив Владимирской областной филармонии.