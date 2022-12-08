Во Владимире сегодня прошло заседание Совета по культуре и искусству при главе региона. Его открыл...

Во Владимире сегодня прошло заседание Совета по культуре и искусству при главе региона. Его открыл губернатор Александр Авдеев.Во Владимирской области в сфере культуры заняты более семи тысяч человек. Отрасль работает успешно, несмотря на вызовы и сложности. По словам Ольги Дёминой, директора департамента культуры, только в 21-ом году события в рамках нацпроекта "Культура" посетили 16 с половиной миллионов раз, вместо плановых 4 миллионов. Область- в числе лидеров по созданию модульных библиотек, в пятерке лучших регионов страны по работе с "Пушкинской картой".Как отметил губернатор Александр Авдеев, сотрудники культуры успешно приобщают молодежь историческому наследию и богатым культурным традициям.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Несмотря на все сложности и предыдущие 2 года ковидные, и сейчас, которое непростое политическое время, жизнь в области не замерла и в культуре много происходит очень стремительно, быстро развивается,появляется новый формат: "Школа креативных индустрий", появляются возможности для кинокомпаний снимать фильмы здесь на территории области. Мы приступили к реконструкции театра, мы вводим в эксплуатацию новые объекты культуры на селе.