До конца года во Владимирской области будет открыто движение по ещё 60 километра трассы...

До конца года во Владимирской области будет открыто движение по ещё 60 километра трассы М-12.Напомним, новая федеральная трасса - этопроект"Автодора" - пройдёт по пяти регионам. Московской, Владимирской, Нижегородской областям, Чувашии и Татарстану. Общая протяженность дороги- свыше 800 километров. Из них почти 220 проходят по Владимирской области.Один из уникальных объектов магистрали - мост через Оку. Его строительство сейчас на пиковой стадии. Переправа обещает стать одной из самых красивых в России. Уже готовы пилоны на двух берегах- со стороны Владимирской и Нижегородской областей. Сейчас на Оке идёт монтаж вантовой системы переправы и её пролёта. Готовность объекта- 60 процентов.