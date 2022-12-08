На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 36 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
9 - во Владимире
5 - в Муромском районе
5 - в Ковровском районе
1 - в Петушинском районе
1 - в Кольчугинском районе
3 - в Александровском районе
4 - в Гусь-Хрустальном районе
1 - в Радужном
1 - в Киржачском районе
2 - в Камешковском районе
1 - в Вязниковском районе
1 - в Суздальском районе
2 - в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177843случаев заболевания.