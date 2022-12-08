На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 36 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.9 - во Владимире5 - в Муромском районе5 - в Ковровском районе1 - в Петушинском районе1 - в Кольчугинском районе3 - в Александровском районе4 - в Гусь-Хрустальном районе1 - в Радужном1 - в Киржачском районе2 - в Камешковском районе1 - в Вязниковском районе1 - в Суздальском районе2 - в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 177843случаев заболевания.