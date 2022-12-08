Ему также внесено представление об устранении нарушений.

Глава Суздаля Сергей Сахаров оштрафован за волокиту с рассмотрением обращений жителей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Местная жительница пожаловалась чиновникам на нарушение земельного законодательства и правил благоустройства. Ответ она получила лишь через месяц после истечения установленного срока. Напомним, что по закону властям даётся 30 дней на рассмотрение обращений населения.Прокурор завёл административное дело. Мэр оштрафован. Ему также внесено представление об устранении нарушений.