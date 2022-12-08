Как жить в мире плохих новостей, соцсетей и фейков? Рассказывает кандидат психологических наук, популяризатор
психологии эффективности, автор методики шэфф_мышление и телеграм-канала Матушка
Лень Елена Мильто.
Как жить в мире плохих новостей, соцсетей и фейков? Рассказывает кандидат психологических наук, популяризатор
психологии эффективности, автор методики шэфф_мышление и телеграм-канала "Матушка
Лень" Елена Мильто.
Очень важно соблюдать персональную
информационную гигиену, оберегая себя от инфофастфуда. Пользователь интернета в возрасте
от 16 до 64 лет в среднем проводит в онлайне
6 ч. 43 мин. каждый день.
Бездумное пролистывание ленты и поиск информации по
волнующей тебя теме заставляет алгоритмы показать тебе это чаще и чаще. Выход только один: остановиться.
Проанализируй соотношение времени
в Сети и пользы от полученного в ней.
Определи
доминирующий контент. Выпиши 7 основных тем, которые попадают тебе в
ленту. Подумай, действительно ли они нужны.
Зачисти
авторов и паблики. Отпишись от каналов, которые
редко обновляются, повторяют другие, пишут новости, вызывающие негативные
эмоции.
Прежде чем что-то написать а свою ленту,
задай себе вопрос "Зачем?", и если ответ удовлетворяет – действуй.
Изучи алгоритмы, добавляй только
полезные тебе новые сообщества, издания и страницы людей.
Освободившееся время потрать на хобби, о котором давно думала, но не
находила сил. В том числе больше
читай литературы, а не новостей. 6
минут чтения снижает уровень стресса на 68%.
Возьми за привычку первые несколько часов после пробуждения и перед
отходом ко сну не брать в руки телефон, не открывать социальные сети и
новостные каналы.
Отведи для интернета определенное время: сейчас полчаса новостей,
потом полчаса на интернет-магазин.
Мировые, локальные и профессиональные
новости достаточно читать раз в неделю. Каждой сфере отведи свой день недели и
строго предельное время.
Заведи правило трёх социальных сетей. Например, в телеграме читаешь
по работе, во ВКонтакте общаешься, а на ютубе смотришь лекции.
Береги свое чистое новое цифровое
пространство. Соблюдай инфогигиену, не поддавайся на провокации
информисточников, не эмоционируй понапрасну в комментах. Ну, а если вдруг все
же захотелось "по старой памяти" посмотреть видео с котиками, не ругай себя за
слабость, но защити себя и воспользуйся функцией "инкогнито" в браузере, к
примеру.