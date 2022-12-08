Как жить в мире плохих новостей, соцсетей и фейков? Рассказывает кандидат психологических наук, популяризатор психологии эффективности, автор методики шэфф_мышление и телеграм-канала Матушка Лень Елена Мильто.

Как жить в мире плохих новостей, соцсетей и фейков? Рассказывает кандидат психологических наук, популяризаторпсихологии эффективности, автор методики шэфф_мышление и телеграм-канала "МатушкаЛень" Елена Мильто.Очень важно соблюдать персональнуюинформационную гигиену, оберегая себя от инфофастфуда. Пользователь интернета в возрастеот 16 до 64 лет в среднем проводит в онлайне6 ч. 43 мин. каждый день.Бездумное пролистывание ленты и поиск информации поволнующей тебя теме заставляет алгоритмы показать тебе это чаще и чаще. Выход только один: остановиться.Проанализируй соотношение временив Сети и пользы от полученного в ней.Определидоминирующий контент. Выпиши 7 основных тем, которые попадают тебе вленту. Подумай, действительно ли они нужны.Зачистиавторов и паблики. Отпишись от каналов, которыередко обновляются, повторяют другие, пишут новости, вызывающие негативныеэмоции.Прежде чем что-то написать а свою ленту,задай себе вопрос "Зачем?", и если ответ удовлетворяет – действуй.Изучи алгоритмы, добавляй толькополезные тебе новые сообщества, издания и страницы людей.Освободившееся время потрать на хобби, о котором давно думала, но ненаходила сил. В том числе большечитай литературы, а не новостей. 6минут чтения снижает уровень стресса на 68%.Возьми за привычку первые несколько часов после пробуждения и передотходом ко сну не брать в руки телефон, не открывать социальные сети иновостные каналы.Отведи для интернета определенное время: сейчас полчаса новостей,потом полчаса на интернет-магазин.Мировые, локальные и профессиональныеновости достаточно читать раз в неделю. Каждой сфере отведи свой день недели истрого предельное время.Заведи правило трёх социальных сетей. Например, в телеграме читаешьпо работе, во ВКонтакте общаешься, а на ютубе смотришь лекции.Береги свое чистое новое цифровоепространство. Соблюдай инфогигиену, не поддавайся на провокацииинформисточников, не эмоционируй понапрасну в комментах. Ну, а если вдруг всеже захотелось "по старой памяти" посмотреть видео с котиками, не ругай себя заслабость, но защити себя и воспользуйся функцией "инкогнито" в браузере, кпримеру.