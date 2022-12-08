Во Владимире ежедневно на вызовы выезжают от 20 до 22 бригад скорой помощи. Этого, как заявляют в Облздраве, пока достаточно. В идеале в период подъема заболеваемости нужно будет – 25 бригад,

Во Владимире ежедневно на вызовы выезжают от 20 до 22 бригад скорой помощи. Этого, как заявляют в Облздраве, пока достаточно. В идеале в период подъема заболеваемости нужно будет – 25 бригад, об этом на встрече с журналистами рассказал директор департамента здравоохранения Артём Осипов. Одной из проблем в комплектации бригад во Владимире стало отсутствие водителей. Многие