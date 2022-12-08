ВТБ в преддверии Нового года запустил для клиентов спецпредложения в программе лояльности. В рамках акции «Новогодний ритм» участники программы могут совершать покупки со скидками до 50% в ..

ВТБ в преддверии Нового года запустил для клиентов спецпредложения в программе лояльности. В рамках акции «Новогодний ритм» участники программы могут совершать покупки со скидками до 50% в каталоге «Мультибонуса», получать повышенный кешбэк и пользоваться промокодами от партнеров.До 31 декабря участники программы лояльности смогут получить повышенный кешбэк мультибонусами за покупки у партнеров акции в размере до 50% от стоимости товара.Кроме того, на время акции в каталоге «Мультибонуса» будут представлены товары и услуги в различных категориях со скидкой до 50%. Клиенты банка смогут выгодно обменять мультибонусы на гаджеты, технику и товары для дома, новогодний декор, подарки детям, косметику, парфюмерию и ювелирные изделия. Также все держатели карт ВТБ смогут воспользоваться промокодами на скидки до 25% и приобрести книги, подарки, подготовить новогоднее меню и запланировать онлайн обучение на будущий год.Всего в каталоге «Мультибонуса» представлено более 420 тысяч наименований товаров, по сравнению с прошлым годом количество позиций выросло на треть. В том числе в каталоге программы появились продукты, одежда для спорта и отдыха, товары для новорожденных и новогодние украшения.«С начала года клиенты ВТБ суммарно накопили 8,5 млрд мультибонусов, которые можно потратить в каталоге программы лояльности или обменять на рубли. В декабре мы предлагаем пользователям с выгодой обменять их на новогодние подарки родным и близким, используя скидки и промокоды, а также получая повышенный кешбэк. В прошлом году в предновогодний период наибольшим спросом пользовалась крупная бытовая техника, электроника и аксессуары, а также товары для красоты. По нашим оценкам, в этом декабре наиболее популярными подарками станут гаджеты и мелкая бытовая техника, косметика и приятные мелочи для дома – свечи, декор и посуда», – комментирует Роман Синенко, начальник управления «Программы лояльности» ВТБ.