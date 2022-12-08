Мобилизованным владимирцам дали отсрочку по оплате аренды госимущества (в т.ч. земельных участков),...

Мобилизованным владимирцам дали отсрочку по оплате аренды госимущества (в т.ч. земельных участков), по договорам на размещение нестационарных торговых объектов.Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. Постановление подписал глава города Дмитрий Наумов. Льготы предназначены для физлиц, а так же индивидуальных предпринимателей и организаций, которые возглавляют мобилизованные. Льгота предоставляется на период прохождения этими гражданами военной службы.Также предусмотрена возможность расторжения договоров без применения штрафных санкций.