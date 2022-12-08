Подведены итоги января – ноября 2022 года.

С начала 2022 года погрузка на сети РЖД во Владимирской области выросла на 4,5% и составила 1,4 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской магистрали.За январь-ноябрь было погружено:промышленного сырья и формовочных материалов – 582 тысячи тонн (-5,6% к аналогичному периоду 2021 года);метизов – 88 тысяч тонн (-16,1%);лесных грузов – 74 тысячи тонн (-12,2%);строительных грузов – 337 тысяч тонн (+6,4%);флюсов – 49 тысяч тонн (+25,6%);нефти и нефтепродуктов – 18 тысяч тонн (+67,4 %).