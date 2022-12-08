На дорогах Владимирской области за 11 месяцев года отмечено снижение аварийности. Об этом на...

На дорогах Владимирской области за 11 месяцев года отмечено снижение аварийности.Об этом на заседании областной комиссии по безопасности дорожного движения сообщил врио начальника регионального управления ГИБДД Артур Амосов. При этом, правда, на отдельных участках дорог количество ДТП напротив увеличилось.Артур Амосов, врио начальника УГИБДД УМВД России по Владимирской области:- Всего на территории области образовалось 32 очага аварийности. Наиболее аварийными из них являются участки на автодороге М-7 "Волга" - 290-й и 295-й км. в пределах Вязниковского района. И Р-132 "Золотое Кольцо" 352-й км. Гусь-Хрустальный район.Значительным остаётся количество погибших в ДТП- 188 человек и травмированных - 2110. Причина, как правило, превышение скорости и как следствие выезд на встречную полосу или съезд в кювет. Треть аварий произошла из-за ненадлежащего состояния дорог. В совещании принял участие губернатор Александр Авдеев. Для профилактики и предотвращения ДТП было предложено увеличить финансирование на освещение дорог, благоустройство пешеходных переходов, установку барьерных заграждений. В настоящее время на дорожную отрасль тратится около 10% областного бюджета. Отдельное внимание при этом нужно уделять профилактической работе с детьми.Елена Запруднова, заместитель директора Депратамента образования Владимирской области:- В муниципальные образования выделяются средства на приобретение или дооборудование мобильных автогородков. Для того, чтобы занимались профилактикой с обучающимися.