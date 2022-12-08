9 декабря 2022 года по народному календарю отмечается Юрьев день или день Егория Холодного. В Юрьев...

9 декабря 2022 года по народному календарю отмечается Юрьев день или день Егория Холодного. В Юрьев день утепляли дома, погреба и сараи. Двери оббивали рогожей или войлоком, конопатили окна и погреба.Зимнего Егория считали волчьим заступником. Говорили, что в этот день волки подходят близко к людскому жилищу, пытаются утянуть скотину, могут и на человека напасть. На охоту в этот день старались не ходить, чтобы не пострадать от дикого зверя.Что можно делать 9 декабря 2022 года:1. В Юрьев день рекомендуется раздать все долги — хорошая примета.2. Можно отправиться на рыбалку — к хорошему улову, а также финансовым успехам.3. Нужно помолиться святому Георгию о защите домашней скотины и домашнего хозяйства.Что нельзя делать 9 декабря 2022 года:1.Нельзя заниматься финансовыми делами — вклады, сделки, договоры и так далее. Такие дела не станут успешными.2. Нельзя 9 декабря охотиться. По примете, кто не послушает этот совет, накличет на свою семью несчастья и потери.3. Запрещается отправляться в дальнее путешествие – оно будет неудачным.Народные приметы на 9 декабря 2022 года:- Мороз — 19 декабря также будет морозным.- Оттепель — зимой будут частые потепления.- Северный ветер — к сильным заморозкам.- В мороз на речной лёд выступила вода — к потеплению.- Снег буграми ложится — к хорошему урожаю.- Петухи рано раскричались — перед потеплением.Фото pxfuel.com