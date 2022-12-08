Праздничный проект Мосфильма под названием Счастье есть! стартует уже 24 декабря. Масштабное новогоднее представление для взрослых и детей будет радовать публику до 8 января 2023 года.

Праздничный проект "Мосфильма" под названием "Счастье есть!" стартует уже 24 декабря. Масштабное новогоднее представление для взрослых и детей будет радовать публику до 8 января 2023 года.Культовая съемочная киноплощадка России готовится к грандиозному юбилею. В 2024 году "Мосфильму" исполнится 100 лет. Дата настолько впечатляет, что атмосферу торжества в стенах учреждения начнут творить уже в этом декабре.Киностудия ждет взрослых и детей всех возрастов на ежегодное театрализованное шоу "Киноелка на Мосфильме". Уже десять лет это новогоднее чудо завоевывает сердца публики, и с каждым разом представления становятся все более зрелищными.В этот раз организаторы покажут высший пилотаж — интерактивный мультимедийный мюзикл, способный удивить каждого гостя праздника. В центре сюжета — Дедушка Мороз с отважной командой сказочных персонажей. Под действием различных спецэффектов публика "Мосфильма" получит заветный сюрприз и почувствует дух волшебства.Частью торжественной программы станет рождественская кинодеревня. Выставки всех мастей, почта Деда Мороза, мастер-классы и развлекательная программа — лишь малая часть чарующей "Киноелки", которую "Мосфильм" спешит подарить в преддверии юбилея.Место встречи: киноконцерн "Мосфильм", ул. Мосфильмовская д. 1Подробности на сайте: