Во Владимире оглашен приговор посреднику, передавшему взятку бывшему начальнику миграционного управления региональной полиции, сообщили в пресс-службе СК РФ по Владимирской области.

Во Владимире оглашен приговор посреднику, передавшему взятку бывшему начальнику миграционного управления региональной полиции, сообщили в пресс-службе СК РФ по Владимирской области. Следствие установило, что в конце октября 2021 года обвиняемый по просьбе знакомой передал взятку начальнику миграционной полиции, чтобы тот помог двум иностранцам в получении гражданства РФ. За услугу он оставил половину суммы себе. Мужчина