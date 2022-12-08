Пять муниципалитетов Владимирской области с наиболее эффективно работающими администрациями получат...

Пять муниципалитетов Владимирской области с наиболее эффективно работающими администрациями получат гранты из областного бюджета. Общая сумма поддержки почти 10 миллионов рублей.Задача программы - повысить мотивацию сотрудников муниципалитетов, а значит - улучшить качество их работы. В ходе мониторинга оценивался уровень развития экономики, образования, культуры, спорта, жилищного строительства, ЖКХ, энергосбережения, организации муниципального управления. Среди городских округов по итогам прошлого года лучшим признан город Владимир. Среди муниципальных районов 1 место у Петушинского района, 2-е разделили Ковровский и Киржачский.