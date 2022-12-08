Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, как в 2019 году он вместе с журналистом Александром Невзоровым (признан в России иностранным агентом) и публицистом Станиславом Белковским помогали Александру Беглову занять пост губернатора Санкт-Петербурга.

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, как в 2019 году он вместе с журналистом Александром Невзоровым (признан в России иностранным агентом) и публицистом Станиславом Белковским помогали Александру Беглову занять пост губернатора Санкт-Петербурга.Ранее предприниматель упомянул, что работал над "политическим портретом" Беглова во время предвыборной компании чиновника. В новом интервью "" Пригожин сообщил, что продвижением тогда еще врио-губернатора занимались и "жирные коты" оппозиции – Невзоров с Белковским, работа которых заключалась в нейтральной оценке деятельности Беглова."Да, действительно, Беглов предстает слабейшей фигурой, и в этом нет ничего печального. Была проведена работа с оппозиционными и около оппозиционными ЛОМами (лидер общественного мнения, — прим.ред.) с целью поддержки Беглова. Таких ЛОМов было множество. В том числе тех, кто сейчас болтает о своей ненависти к режиму, поддерживает Украину и Запад", — отметил бизнесмен.По его словам, российские оппозиционеры – люди продажные. Пригожин заметил, что "за копеечку" они готовы поддержать кого угодно, даже действующую власть.