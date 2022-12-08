Самые главные новости к этому часу:
Медицинский десант.
Как в областной клинической больнице...
Самые главные новости к этому часу:
Медицинский десант.
Как в областной клинической больнице борются с кадровым голодом? Отряд в белых халатах - молодое пополнение.
30 собачьих правил.
В регионе вступают в силу новые правила содержания и выгула собак. Какие требования должны будут выполнять хозяева четвероногих друзей?
Сёстры милосердия.
- На службе добра... Во владимирской епархии прошло посвящение новых сестер милосердия.