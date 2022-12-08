Самые главные новости к этому часу: Медицинский десант. Как в областной клинической больнице...

Самые главные новости к этому часу:Медицинский десант.Как в областной клинической больнице борются с кадровым голодом? Отряд в белых халатах - молодое пополнение.30 собачьих правил.В регионе вступают в силу новые правила содержания и выгула собак. Какие требования должны будут выполнять хозяева четвероногих друзей?Сёстры милосердия.- На службе добра... Во владимирской епархии прошло посвящение новых сестер милосердия.