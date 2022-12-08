После выхода на свободу из исправительной колонии был задержан ФСБ. Речь идет об этом мужчине. Теперь ему грозит новый срок за пропаганду терроризма. Об этом сообщает УФСБ области. По

После выхода на свободу из исправительной колонии был задержан ФСБ. Речь идет об этом мужчине. Теперь ему грозит новый срок за пропаганду терроризма. Об этом сообщает УФСБ области. По информации силовиков, мужчина являлся сторонником запрещенной террористической организации из Ближнего Востока. По версии следствия, еще находясь за решеткой по прошлому делу, мужчина занимался среди заключенных пропагандой