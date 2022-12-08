Область готовится к грандиозному историческому юбилею. Тысячелетию Суздаля. Напомним, указом...

Область готовится к грандиозному историческому юбилею. Тысячелетию Суздаля. Напомним, указом Президента, его отметят в 2024-ом году.Его Суздаль, напомним, встретит в статусе новогодней столицы России. В жемчужине Золотого кольца продолжается и коммунальная перезагрузка. На приведение города в порядок было выделено около пятисот миллионов рублей. Вопрос распределения финансов на личном контроле губернатора Александра Авдеева. Как рассказал "Вестям" его первый заместитель Александр Ремига, задача- не ограничиваться 23-им годом:- За рамками тысячелетия Суздаль будет продолжать жить. На следующий год больше миллиарда рублей точно будет привлечено в Суздаль. Сейчас некоторые документы уже подтверждены, некоторые на стадии рассмотрения. Плюс, вы знаете, крупный проект у нас был по суздальской школе. Единственное - этот процесс ещё на стадии согласования находится. Он тоже будет знаковым.Для Суздаля и Суздальского района отметка в тысячу лет - отличный повод заняться повышением качества инфраструктуры и детского образования. Прорывным для города станет строительство новой школы. Проект получит федеральное финансирование. Дизайн-проект школы на тысячу двести мест жителям показали ещё в прошлом году. Двухэтажное здание со спортивными и игровыми площадками возведут рядом с парком 950-летия города. Здания, которые используются для школ сейчас, отремонтируют и перепрофилируют под арт-пространства, музеи и творческие мастерские.