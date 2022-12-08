В Кольчугине 8 пожарных машин приехали тушить здание управляющей компании Сегодня, 8 декабря днем,...

В Кольчугине 8 пожарных машин приехали тушить здание управляющей компанииСегодня, 8 декабря днем, поступило сообщение о пожаре в городе Кольчугино.Загорелось здание МУП «Коммунальник» на Ульяновском шоссе, д.21.Прибывшие пожарные выявили очаг возгорания - дым шел из санузла.Огню не дали распространиться, горение на площади 0,5 кв. метра оперативно ликвидировано. Пострадала электропроводка и внутренняя отделка помещения. Погибших и пострадавших нет.В тушении пожара участвовали 8 единиц техники и 30 человек личного состава, сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Причина возгорания устанавливается.Фото иллюстративное от пресс-службы МЧС по Владимирской области