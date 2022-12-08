Дома у него остались две дочки 6 и 17 лет.

В Кольчугине похоронили погибшего на Украине Руслана Куликова. Об этом сообщает районная газетаМужчина скончался 22 ноября от взрывного ранения. Ему было 38 лет.Руслан окончил школу №7, а впоследствии СПТУ№11. На передовую он отправился в сентябре в ранге добровольца. На «гражданке» кольчугинец был индивидуальным предпринимателем.«У него были десятки друзей. Там, где появлялся Руслан, всегда раздавался смех и собиралась веселая компания», - вспоминают близкие и друзья солдата.Дома у него остались две дочки 6 и 17 лет.