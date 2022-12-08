Дома у него остались две дочки 6 и 17 лет.
В Кольчугине похоронили погибшего на Украине Руслана Куликова. Об этом сообщает районная газета
Мужчина скончался 22 ноября от взрывного ранения. Ему было 38 лет.
Руслан окончил школу №7, а впоследствии СПТУ№11. На передовую он отправился в сентябре в ранге добровольца. На «гражданке» кольчугинец был индивидуальным предпринимателем.
«У него были десятки друзей. Там, где появлялся Руслан, всегда раздавался смех и собиралась веселая компания», - вспоминают близкие и друзья солдата.
Дома у него остались две дочки 6 и 17 лет.