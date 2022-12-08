Госпитализация не потребовалась.

В Коврове спасли девочку, примёрзшую на морозе языком к металлу. Об этом рассказал спасатель Михаил Быков.«За годы моей работы я впервые выезжал на такой вызов, но опытные коллеги говорят, что раньше подобных сообщений было больше», - поясняет он.За помощью к спасателям обратилась женщина, которая гуляла с ребенком. Девочка на холоде попробовала на вкус металлическую конструкцию. Язык прилип.Спасатели привезли с собой тёплую воду. Медики при помощи шприца капнули жидкость на прилипший язык. Готово. «Операция» завершена. Бригада скорой помощи осмотрела юную ковровчанку. Госпитализация не потребовалась.