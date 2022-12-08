В 2022 году лечение в ведущих медицинских учреждениях Москвы прошли более 280 маленьких пациентов из Донецкой и Луганской республик. Им оказали хирургическую и реабилитационную помощь.

В 2022 году лечение в ведущих медицинских учреждениях Москвы прошли более 280 маленьких пациентов из Донецкой и Луганской республик. Им оказали хирургическую и реабилитационную помощь.Большинство пациентов получает высококвалифицированную медицинскую помощь в течение суток. Такая оперативность достигнута благодаря слаженному взаимодействию врачей и санитарной авиации, заявил директор Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш.Специалисты НИИ вылечили почти 90 детей с минно-взрывными ранениями разной степени тяжести. Ни одному ребенку не потребовалась ампутация, подчеркнул Митиш.Директор НИИ уточнил, что сотрудничество с медиками Донецка и Луганска началось в 2014 году. Тогда в институт перевели болеее 50 раненых детей. Кроме того, московские специалисты проводили для коллег из народных республик обучающие семинары и стажировки.Также столичные медики работают в медучреждениях ДНР и ЛНР в составе мультидисциплинарных бригад. В их состав входят хирурги, анастезиологи-реаниматологи, травматологи-ортопеды и другие специалисты.Московские медики в республиках около 3,5 тысячи операций и более 11 тысяч консультаций. Также они устанавливают и настраивают медтехнику.Кроме того, Москва в реабилитации детей-инвалидов и оказывает поддержку сиротам из учреждений ДНР и ЛНР. Город отправит в республики ходунки, кресла-коляски и другие средства для нуждающихся, поможет закупить мебель и оборудование.