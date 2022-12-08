В районе села Чаадаево в водоём попали стоки с производственной площадки предприятия.

В Муроме из-за массовой гибели рыбы в реке Выжга возбуждено уголовное дело. В районе села Чаадаево в водоём попали стоки с производственной площадки предприятия.Как рассказали в прокуратуре, результаты лабораторных анализов проб показали превышение концентрации ряда загрязняющих веществ. Эксперты ФГБУ «Главрыбвод» подтвердили, что природе нанесён значительный ущерб. По результатам прокурорской проверки заведено дело по статье о загрязнении воды.Расследование находится на контроле облпрокуратуры.