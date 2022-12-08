По решению Минобороны создана специальная почта: 103400, Москва-400.

Письма и посылки мобилизованным владимирцам можно отправлять на единый адрес. По решению Минобороны создана специальная почта: 103400, Москва-400.Как уточняет военный комиссариат 33-го региона, на отправлении необходимо указать номер воинской части и ФИО бойца. Вес письма - до 20 г, бандероли – до 2 кг, посылки – до 10 кг. Доставку обеспечат подразделения фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ. Номера воинских частей можно узнать в военкомате или по телефону: (4922) 40-15-65.Кроме того, для связи солдат с родными в зоне СВО развёрнуты точки доступа к телефонам.