Хроническую или стойкую боль можно лечить безопасно и комфортно, уверяют специалисты Клиники...

Хроническую или стойкую боль можно лечить безопасно и комфортно, уверяют специалисты Клиники лечения боли на базе клиники Медицинских экспертиз.Клиника лечения боли - экспертный центр по диагностике, лечению и реабилитации пациентов со стойкими и хроническими болевыми синдромами. Методы здесь современные, высокоэффективные и малотравматичные.Дмитрий Неронов, специалист по интервенционной медицине боли, анестезиолог-реаниматолог:- Здесь находится все наше навигационное оборудование. Оно включает в себя С-дугу, аппарат ультразвуковой диагностики, нейростимулятор. Это все оборудование применяется для того, чтобы точно найти источник боли.Операционная соответствует всем мировым стандартам. Мониторное оборудование следит за уровнем кислорода в крови, пульсом, частотой сердечных сокращений и давлением пациента. Для лечения особо сложных случаев - аппарат радиочастотной абляции "Cosman".Дмитрий Неронов, специалист по интервенционной медицине боли, анестезиолог-реаниматолог:- Это позвоночник, а это наш инструмент - игла, которая подходит непосредственно в эпидуральное пространство. Все процедуры проводятся не только с навигацией - обязательно вводится рентгеноконтрастное вещество. Оно позволяет нам определить, что мы не попали в сосуд. И именно в эту зону подводит уже лекарство.Прием врачей поликлиники и стационарное лечение проходят по адресу Большая Московская, 79, пройти профосмотр и получить водительскую справку можно в клинике по адресу Большая Нижегородская, 71Г.