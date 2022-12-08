Владимирская Областная клиническая больница не расплачивалась вовремя по заключенным...

Владимирская Областная клиническая больница не расплачивалась вовремя по заключенным госконтрактам.Проверка прокуратуры установила, что ГБУЗ «Областная клиническая больница» заключила контракты с 82 фирмами на поставку лекарственных препаратов, расходных материалов, услуг телефонной связи, техническое обслуживание систем контроля, систем вентиляции и кондиционирования, лифтов и пр.Однако предприниматели оплату в установленный срок не получили. На момент проверки задолженность по исполненным контрактам превышала 39 млн. рублей.Руководителю учреждения здравоохранения внесено представление, в отношении виновного должностного лица прокурором возбуждено дело об административном правонарушении.В результате прокурорского вмешательства задолженность погашена в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры области.Фото: pxfuel.com