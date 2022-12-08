Благодаря вмешательству прокуратуры Владимирской области ГБУЗ Владимирской области «Областная клиническая больница» погасила перед 82 компаниями задолженность по исполненным контрактам

Благодаря вмешательству прокуратуры Владимирской области ГБУЗ Владимирской области «Областная клиническая больница» погасила перед 82 компаниями задолженность по исполненным контрактам на сумму более 39 млн рублей. Установлено что ОКБ заключала с различными предпринимателями госконтракты на поставку лекарственных препаратов, расходных материалов, услуги телефонной связи, техническое обслуживание систем контроля, систем вентиляции и кондиционирования, лифтов и т.д, но в