Провинившемуся грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Во Владимире ОКБ задолжала 82 предпринимателям 39 млн рублей по госконтрактам. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Больница не оплатила договора на поставку лекарств, расходных материалов, услуги телефонной связи, обслуживание систем контроля, систем вентиляции и кондиционирования, лифтов. Главврачу внесено представление. После вмешательства горпрокуратуры медучреждение перечислило средства своим контрагентам.Кроме того, ведомство завело административное дело. Провинившемуся грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.