Владимирские гимнасты заняли призовые места на соревнованиях в Москве 28-й по счету турнир «Кубок...

Владимирские гимнасты заняли призовые места на соревнованиях в Москве28-й по счету турнир «Кубок Олимпийского чемпиона М.Я.Воронина» в Москве собрал более 80 сильнейших спортсменов. Кроме россиян и белорусов, в «Лужниках» выступили представители Казахстана, Сербии, Армении и даже Монголии.Владимирские гимнасты показали отличные результаты. Спортсмен Тимофей Акиньшин завоевал 3 медали в рамках турнира «Кубок Олимпийского чемпиона М.Я.Воронина»:- в упражнениях на коне-махи,- в личном многоборье по программе КМС,- на вольных упражнениях.Алексей Ростов и Илья Заика показали 3-й результат на перекладине и кольцах соответственно, рассказали в пресс-службе обладминистрации. Поздравляем спортсменов и тренеров!