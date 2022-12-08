Владимирские гимнасты заняли призовые места на соревнованиях в Москве
28-й по счету турнир «Кубок...
Владимирские гимнасты заняли призовые места на соревнованиях в Москве
28-й по счету турнир «Кубок Олимпийского чемпиона М.Я.Воронина» в Москве собрал более 80 сильнейших спортсменов. Кроме россиян и белорусов, в «Лужниках» выступили представители Казахстана, Сербии, Армении и даже Монголии.
Владимирские гимнасты показали отличные результаты. Спортсмен Тимофей Акиньшин завоевал 3 медали в рамках турнира «Кубок Олимпийского чемпиона М.Я.Воронина»:
- в упражнениях на коне-махи,
- в личном многоборье по программе КМС,
- на вольных упражнениях.
Алексей Ростов и Илья Заика показали 3-й результат на перекладине и кольцах соответственно, рассказали в пресс-службе обладминистрации. Поздравляем спортсменов и тренеров!