Владимирский бизнесмен оплатил трехмиллионный налоговый долг после вмешательства судебных...

Владимирский бизнесмен оплатил трехмиллионный налоговый долг после вмешательства судебных приставовХозяин сети продуктовых магазинов и горнолыжного комплекса накопил налоговых долгов на сумму более 3 миллионов рублей.В отделении судебных приставов октябрьского района города Владимира на него было заведено исполнительное производство.Оказалось, что мужчине принадлежат квартиры, земельные участки и нежилые здания - всего 103 единицы недвижимости. На них было наложено обременение. Запрет на регистрационные действия коснулся и 5 автомобилей, в том числе «PORSCHE TAYCAN» и «MERCEDES-BENZ».Также должнику был ограничен выезд из РФ, взыскание наложено на доходы.Все эти меры повлияли на предпринимателя. Налоговый долг был оплачен в полном объеме, сообщила пресс-служба УФССП России по Владимирской области.Фото: https://r33.fssp.gov.ru/