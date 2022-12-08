Депутаты Госдумы РФ в третьем чтении приняли проект закона, увеличивающий минимальный размер оплаты труда. По сравнению с 2022 годом МРОТ вырастет на 6,3%. и составит 16242 рубля.

Депутаты Госдумы РФ в третьем чтении приняли проект закона, увеличивающий минимальный размер оплаты труда. По сравнению с 2022 годом МРОТ вырастет на 6,3% и составит 16242 рубля.Изменения вступят в силу с 1 января будущего года. Таким образом увеличится зарплата у 3,5 миллионов работников бюджетной сферы.«Кроме того, законом предлагается изменить порядок расчета МРОТ на 2023 и 2024 годы. МРОТ будет повышаться в ускоренном порядке», - отметил депутат Госдумы Игорь Игошин.