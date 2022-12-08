Владимирцам предлагают ответить на пять вопросов.

Владимирцам предлагают поучаствовать в определении судьбы здания железнодорожного вокзала. После обращений жителей, которые обеспокоены тем, что внешний облик потеряет свою архитектурную уникальность, обладминистрация запустила на Госуслугах на тему реконструкции транспортного узла.Он состоит из четырёх вопросов. Респондентов просят оценить состояние вокзала и прилегающей территории. Два вопроса затрагивают тему отделочного материала, который предлагается использовать при облицовке. Предполагается, что подрядчик будет использовать керамогранит. Фасад планируется отделать плитами белого цвета.Напомним, что некоторые владимирские активисты выступают за признание объекта памятником архитектуры. В свою очередь, власти сохранить внешний облик здания. Сроки проведения опроса не уточняются.