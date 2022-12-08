Во Владимире будут судить мужчину, который сдал в скупку чужой телефон Во Владимире полицейские...

Во Владимире будут судить мужчину, который сдал в скупку чужой телефонВо Владимире полицейские задержали подозреваемого в совершении мошенничества.30 ноября у 37-летнего жителя Владимира похитили мобильный телефон стоимостью 8 000 рублей.Как выяснила полиция, в микрорайоне Юрьевец к мужчине подошел его знакомый и попросил телефон под предлогом важного звонка.Завладев телефоном, мужчина тотчас скрылся и и впоследствии сдал его в скупку.Оперативники установили местонахождение подозреваемого. Безработный 31-летний местный житель был задержан и признал свою вину. Похищенный мобильный телефон изъят из скупки и в ближайшее время будет возвращен владельцу.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело обвинению в мошенничестве. Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: pxfuel.com