ДТП произошло на перекрестке улиц Мира и Горького в 17.45 накануне. Скорая помощь ехала с мигалкой,...
ДТП произошло на перекрестке улиц Мира и Горького в 17.45 накануне. Скорая помощь ехала с мигалкой, однако водитель легкового автомобиля решил ускориться и успеть на желтый сигнал светофора, пишут очевидцы в соцсетях.
По неофициальной информации, в машине скорой помощи находился ребенок с высокой температурой и его мама, от столкновения они не пострадали.
Уточняем обстоятельства ДТП.
Фото: https://vk.com/overhearauto33