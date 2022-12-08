ДТП произошло на перекрестке улиц Мира и Горького в 17.45 накануне. Скорая помощь ехала с мигалкой,...

ДТП произошло на перекрестке улиц Мира и Горького в 17.45 накануне. Скорая помощь ехала с мигалкой, однако водитель легкового автомобиля решил ускориться и успеть на желтый сигнал светофора, пишут очевидцы в соцсетях.По неофициальной информации, в машине скорой помощи находился ребенок с высокой температурой и его мама, от столкновения они не пострадали.Уточняем обстоятельства ДТП.Фото: https://vk.com/overhearauto33