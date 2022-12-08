Во Владимире вечером 7 декабря недалеко от перекрестка у Белого дома произошла авария с участием машины скорой помощи, которая везла пациентов, и легковушкой. По предварительной информации

Во Владимире вечером 7 декабря недалеко от перекрестка у Белого дома произошла авария с участием машины скорой помощи, которая везла пациентов, и легковушкой. По предварительной информации регионального УМВД, никто не пострадал. ДТП случилось пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира около 18:00. Судя по видео в соцсетях, в момент аварии машина спецслужбы на высокой скорости ехала