Во Владимире прокуратура помогла пожилой женщине получить деньги после 11 лет отсутствия пенсии. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. Как оказалось, с декабря 2011 женщина

Во Владимире прокуратура помогла пожилой женщине получить деньги после 11 лет отсутствия пенсии. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. Как оказалось, с декабря 2011 женщина перестала получить выплату, потому что по семейным причинам отсутствовала по месту регистрации. При этом, право на получение пенсии она не утратила. По возвращению домой она обратилась в Пенсионный фонд,