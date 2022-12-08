Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон поздравил сегодня с посвящением новых сестер милосердия...

Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон поздравил сегодня с посвящением новых сестер милосердия Свято-Георгиевского сестричества. После литургии владыка посетил и новый гуманитарный центр, созданный при поддержке епархии.Храм Богородице-Рождественского монастыря Владимира.Литургию возглавил Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. В этот светлый день в полку сестер милосердия прибыло. Последние 25 лет Свято-Георгиевское сестричество ведет активную деятельность, помогая всем нуждающимся. Новые наборы и обучение будут проводить ежегодно, говорят в епархии.Екатерина Андросова, сестра милосердия Свято-Георгиевского сестричества:- В прошлом году был новый набор сестер, они прошли все обучение по уходу и вот те девочки, которые остались с нами в течении года они уже несут определенное послушание, продолжают обучаться и онлайн, обучение проходит при синодальном отделеА в этих помещениях в самом центре города - в историческом здании духовной семинарии - отныне расположен гуманитарный центр. Он открыт на средства епархии. Теперь многодетные и малоимущие семьи, а также родственники мобилизованных могут обратиться сюда за помощью.Инна Карташова, директор Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних:- В своей работе мы сотрудничаем всегда с православной церковью, я считаю, что своевременность открытия этого центра поможет этим семьям оказавшимся в трудной жизненной ситуации поправить свое финансовое положение.Двери будут открыты для каждой женщины, которая нуждается в помощи, подчёркивает Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский:- Выделили вот это помещение, которое очень удобно для того чтобы здесь собирать гуманитарную помощь, сортировать, рассыпать по пакетам если нужны будут какие-то продукты питания.Во второй половине декабря сестры милосердия пройдут профессиональные медицинские курсы. Сестры милосердия должны помогать нуждающимся не только словом, но и делом.Александр Сыпченко, Татьяна Данилова Вести- Владимир