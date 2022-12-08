С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177843 владимирцев.

Во Владимирской области 8 декабря выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 9 человек. Ещё по 5 жителей подхватили опасный вирус в Муромском и Ковровском, 3 - в Александровском, 4 - в Гусь-Хрустальном, по 2 - в Камешковском и Селивановском, по 1 - в Вязниковском, Суздальском, Петушинском, Кольчугинском и Киржачском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177843 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49388 заболевших во Владимире, 21004 - в Ковровском районе и 19214 - в округе Муром.