С 1 января 2023 года работники здравоохранения будут получать специальные ежемесячные надбавки.
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С 1 января 2023 года работники здравоохранения будут получать специальные ежемесячные надбавки.
Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области со ссылкой на Правительство РФ.
Решение принято Президентом России по предложению Правительства РФ. На эти цели в 2023 году предусмотрено 152,4 млрд рублей.
Каким медработникам и сколько добавят?
- для врачей центральных районных и районных больниц надбавка - 18,5 тыс. рублей
- для врачей первичного звена - 14,5 тыс. рублей
- для врачей скорой помощи – 11,5 тыс. рублей
- для среднего медперсонала центральных районных и районных больниц - 8 тыс. рублей
- для среднего медперсонала поликлиник, ФАПов, врачебных амбулаторий – 6,5 тыс. рублей
- для фельдшеров и медсестер скорой помощи – 7 тыс.рублей
- для младшего медперсонала центральных районных больниц первичного звена – 4 тыс. рублей
- для фельдшеров скорой помощи, принимающих вызовы, - 4,5 тыс. рублей.
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