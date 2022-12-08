С 1 января 2023 года работники здравоохранения будут получать специальные ежемесячные надбавки. Об...

С 1 января 2023 года работники здравоохранения будут получать специальные ежемесячные надбавки.Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области со ссылкой на Правительство РФ.Решение принято Президентом России по предложению Правительства РФ. На эти цели в 2023 году предусмотрено 152,4 млрд рублей.Каким медработникам и сколько добавят?- для врачей центральных районных и районных больниц надбавка - 18,5 тыс. рублей- для врачей первичного звена - 14,5 тыс. рублей- для врачей скорой помощи – 11,5 тыс. рублей- для среднего медперсонала центральных районных и районных больниц - 8 тыс. рублей- для среднего медперсонала поликлиник, ФАПов, врачебных амбулаторий – 6,5 тыс. рублей- для фельдшеров и медсестер скорой помощи – 7 тыс.рублей- для младшего медперсонала центральных районных больниц первичного звена – 4 тыс. рублей- для фельдшеров скорой помощи, принимающих вызовы, - 4,5 тыс. рублей.Фото: Pexels.com