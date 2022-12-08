Во Владимирской области на десять тысяч человек приходится только 27 врачей. В медучреждениях...

Во Владимирской области на десять тысяч человек приходится только 27 врачей.В медучреждениях региона - кадровый голод. Как обстоят дела в Областной клинической больнице? - выяснял Дмитрий Горкин.- Как Вы себя чувствуете?- Всё неплохо.- Ничего не беспокоит сейчас?- Сейчас нет.- Давайте живот посмотрим?Белый халат, деловитый взгляд и внимательное отношение к каждому больному. То, что Марина Чудинова - новобранец Областной Клинической больницы сразу и не скажешь. В 20 году девушка окончила ивановскую медакадемию по специальности лечебное дело, затем ординатуру по терапии, проходит первичную переподготовку на гастроэнтеролога. И сегодня - хотя и молодой, но уже довольно опытный врач-специалист.Марина Чудинова, врач-терапевт приёмного отделения Областной клинической больницы г. Владимира:- Дружелюбно ко мне отнеслись, всему старались научить, дать какой-то свой опыт. А уже будучи врачом, когда я сюда пришла, конечно же здесь уже такое моё родное отделение. Дарит мне свои драгоценные знания, опыт. Поэтому я считаю, что здесь действительно такая преемственность есть.В отделении реанимации тоже пополнение. Юрий Глазов, врач-анестезиолог-реаниматолог, попал в ОКБ прямиком после ординатуры в Нижнем Новгороде. Говорит, такую сложную специальность выбрал осознанно - она даёт возможность работать не только головой, но и руками.Юрий Глазов, врач-анестезиолог-реаниматолог Областной клинической больницы г. Владимира:- Закончил ординатуру, где-то месяца три работаю. Выбрал областную больницу потому, что это одна из флагманских больниц, многопрофильная. Здесь много чему можно научиться и здесь очень хорошие специалисты. Очень быстро набирается опыт, потому что сложные и интересные случаи - они в основном сюда попадают.Разбирать такие случаи помогают опытные наставники. Советом, делом, примером - никогда не откажут и поделятся необходимыми знаниями. Каждый новый специалист для больницы - как глоток свежего воздуха после кислородного голодания, а точнее кадрового.Денис Потапов, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии №2 Областной клинической больницы г. Владимира:- Наверное, дефицит в нашей специальности он более выражен, чем в смежных. Но сейчас мы можем констатировать, что вроде бы сейчас эта ситуация может быть не достигла своего перелома, но имеет какую-то положительную тенденцию к развитию. Стали приходить молодые специалисты. Мальчишки все талантливые, они с интересом, с горящими глазами, желающие и работать, и приносить пользу, и учиться.Благодаря работе с вузами, центрами по привлечению кадров, центрами трудоустройства студентов, ярмаркам вакансий удалось наладить связь с распределением медицинских кадров. Отдельно помогают и различные финансовые программы, например, по найму жилья для иногородних специалистов.Елена Назарова, начальник отдела кадров Областной клинической больницы г. Владимира:- Продолжаем эту работу с молодыми специалистами. У нас в прошлом году пришло 7 специалистов, в этом уже 11, а на следующий год планируем уже наш кадровый состав увеличить на 17 специалистов-целевиков, кто сейчас обучается в ординатуре по дефицитным специальностям.Несмотря на улучшение ситуации с кадрами, потребность в новых специалистах всё же остаётся - это касается реаниматологии, рентгенологии, акушерства и гинекологии, кардиологии. Склонить чашу весов в сторону профицита должен свой медфакультет, который региональные власти обещают открыть уже в следующем году.Дмитрий Горкин, Егор Герасимов, Вести Владимир.