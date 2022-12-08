Во Владимирской области на пожаре спасен один человек и эвакуировано 15 жителей. Сегодня в 15...

Во Владимирской области на пожаре спасен один человек и эвакуировано 15 жителей.Сегодня в 15 часов 51 минуту из Гусь-Хрустального поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на улице Микрорайон.На месте происшествия наблюдался дым из квартиры на 4 этаже. Сотрудниками МЧС ликвидирован пожар на площади 2 кв. м. Пострадали постельные принадлежности. Спасен 1 человек. Эвакуировано 15, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Дознание установит причину пожара.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.